محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية لخدمة أهالي «بهيج»

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ونائبه، الدكتورة جاكلين عازر، وممثلي رئاسة مجلس الوزراء، والتنمية المحلية، ومؤسسة حياة كريمة، اليوم في إطلاق قافلة طبية متكاملة بمدرسة «الشهيد عوض مبارك»، لخدمة أهالي قرية بهيج والقري المجاورة بمركز ومدينة برج العرب، والتي تنظمها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ووزارة الصحة وكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وقال محافظ الإسكندرية، في بيان صحفي، اليوم، إن القافلة الطبية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنظيم قوافل طبية بالقري الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.الشريف: الدولة بجميع مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأهالينا البسطاء بالقري والنجوع

وأعرب «الشريف» عن سعادته بتواجده وسط المواطنين البسطاء من قرى برج العرب، موضحاً أن هذه القافلة هي أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لتوفير حياة كريمة لهم، وأوضح أن المحافظة بذلت جهدًا كبيرًا في التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإطلاق القافلة التي تشارك فيها وزراة الصحة، والتأمين الصحي، وجامعة الإسكندرية، بتواجد الأطباء والمتخصصين والاستشاريين من كافة التخصصات.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب توقيع الكشف سيتم توفير جميع الأدوية بالمجان للحالة مباشرة، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية. مؤكداً أنه سيتم تكرار تلك القوافل بصفة مستمرة لخدمة أهالينا البسطاء.عازر: تثمن جهود جميع الجهات المشاركة في القافلة الطبية

وفي سياق متصل، قال «الشريف» إن الدولة بجميع مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم لأهالينا بالقري والنجوع وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، فيما ثمنت الدكتورة جاكلين عازر جهود جميع الجهات المشاركة في القافلة الطبية، وأوضحت أن القافلة تشمل جميع التخصصات.

وأضافت أن وجودنا اليوم بمثابة رسالة لأهالينا البسطاء في كل مكان بأن مؤسسات الدولة متواجدة معهم وترصد كل احتياجاتهم أولًا بأول ونعمل على تلبيتها.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة، والدكتور محمد شعبان ممثل مجلس الوزراء، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وماجدة حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.