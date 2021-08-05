اختبار قدرات كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية.. الشروط والأوراق

يسعى طلاب الثانوية العامة إلى اجتياز اختبارات قدرات كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، أملًا في إيجاد فرصة بتلك الكلية قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، الأمر الذي تبعه إعلان الكلية عن عقد اختبارات القدرات «عمارة - فنون» لهذا العام يوميًا من يوم السبت المقبل 7 أغسطس الجاري وحتى الخميس الموافق 19 من ذات الشهر.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، الشروط لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، حيث تبدأ الكلية في استقبال الطلاب لاستلام ملف الطالب وتسليمه رقم الجلوس وفقا لتاريخ موعد تسجيله على موقع التنسيق وذلك غدًا الجمعة من الساعة 9 صباحًا وحتي 4 عصرًا ما عدا يوم الخميس 19 من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30 صباحًا. شروط إمتحان قدرات كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية

- تتمثل الخطوة الأولى في التقديم لامتحان قدرات كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، عبر التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت مع الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على موقع التنسيق اثناء التسجيل.

- يقوم الطالب بتسجيل بياناته على ذلك الرابط، ومن ثم يتم السداد من خلال منافذ التحصيل المرفقة مع طباعة ايصال السداد.

- يتوجه الطالب الى مقر كلية الفنون الجميلة المبنى الرئيسي 108 شارع عبد السلام عارف بمظلوم، لتسليم ملف الطالب، وتحديد توقيت الامتحان وفقا للتاريخ المحدد من قبل مكتب التنسيق، واستلام رقم الجلوس الخاص به معتمد ومختوم .

- على كل طالب احضار الملف الخاص به.

الأوراق المطلوبة في ملف امتحان قدرات كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية

- استمارة التسجيل مطبوعة من على موقع التنسيق

عن طريق منافذ التحميل.

- ايصال السداد + صورة منه.

- عدد 2 صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي.

- اصل رقم الجلوس للثانوية العامة ( للاطلاع ) + نسختين منه.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب لكل اختبار على حدة «عمارة أو فنون».