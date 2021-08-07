ظهور «شاكوش» بعد الإفراج عنه في حفل غنائي بالساحل الشمالي

ظهور الفنان حسن شاكوش للمرة الأولى بعد الأزمة الأخيرة أمس، في حفل غنائي بالساحل الشمالي، وذلك بعد ساعات من إخلاء سبيله من النيابة العامة، بعد القبض عليه بسبب قيادة سيارة دون لوحات معدنية أمام بوابة «مارينا» بالساحل الشمالي.

بدأت الأزمة مساء الخميس الماضي، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية سيارة دون لوحات معدنية، وتبين بعد ذلك أن قائدها هو المغني الشعبي حسن شاكوش، وتم التحفط عليه للعرض على النيابة العامة، وقررت بعد ذلك إخلاء سبيله وحجز السيارة لجمع التحريات حول ملكيته لها خاصة أنه ليس لديه مستندات تثبت ذلك.

وشارك حسن شاكوش بفقرة غنائية في حفل المطرب الجزائري الشاب خالد في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، أمس الجمعة، وذلك بعد غياب عن الحفلات في مصر حيث كانت آخر حفلاته في عام 2018، وقدم عددا من أغانيه الشهيرة.

ولم تكن تلك الأزمة الأخيرة التي واجهت حسن شاكوش، حيث انتشرت شائعات الفترة الماضية حول علاقة تجمعه بالإعلامية مي حلمي، وذلك بعد ظهورهما معا في إحدى المطاعم الشهيرة، ولكنه اكتفى بالصمت، بينما خرجت مي حلمي لتنفي الأمر تماما.

وطرح حسن شاكوش في مايو الماضي أحدث أغانية «حبيبتي افتحي شباكك» والتي شاركت فيها الفنانة ياسمين رئيس، وحققت الأغنية نسب مشاهدات قياسية عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، قاربت الـ 70 مليون مشاهدة حتى الآن.

كما تصدرت الأغنية قائمة الأغاني الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» خلال شهر يوليو، حيث جاءت في المركز الثالث متفوقة على أغنية «الدنيا بترقص» لعمرو دياب، والتي جاءت في المركز الرابع.