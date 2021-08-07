منع نزول المصطافين بالشواطىء المفتوحة في مطروح بسبب «النوة»

منع العاملون على شواطئ مطروح، اليوم السبت، جميع المصطافين من النزول إلى الشواطئ المفتوحة بسبب ارتفاع الأمواج ووجود سحب في البحر، ونشاط الرياح، ووجود دوامات، مع ارتفاع المد والجزر، وذلك حتى تستقر حالة الطقس والنوة التي ضربت البحر.

يأتي ذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين، ومنعًا لحدوث أي حالة غرق، وذلك في ظل الإقبال الشديد من المصطافين على مصيف مطروح خلال هذه الأيام، هربًا من حرارة الجو في مدن ومحافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، وذلك للاستمتاع بالمصيف في مرسى مطروح في أجواء لطيفة على المدينة الساحلية الأقل في درجات الحرارة عن المحافظات الأخرى.

شواطئ مطروح الممنوع النزول بها

وتوجد في مطروح شواطئ مفتوحة على البحر، تتأثر بالنوات، وهي شاطئ أم الرخم، وشاطئ عجيبة، وشاطئ الأبيض، والشواطئ الواقعة على الكورنيش الجديد القصر - الأبيض.

وقال مصطفى محمود بوحسين العميري، أحد العاملين على شاطئ أم الرخم، بمدينة مرسى مطروح، «منعنا اليوم نزول أى مواطن للبحر، في أم الرخم، وقمنا بإرجاع المصطافين، وشرحنا لهم الوضع، بوجود نوة في البحر وارتفاع الأمواج، ما يصعب نزول البحر والاستمتاع به، خاصة أن نزوله يشكل خطورة على حياة أي مواطن».

وأضاف «من المتوقع أن تستمر النوة يومين السبت والأحد، ولن نسمح بنزول أحد البحر حتى يهدأ ويعود لطبيعته مرة أخرى».

محافظ مطروح يوجه بمنع نزول الشواطئ المفتوحة لعدم الاستقرار

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جميع العاملين على الشواطئ برفع الرايات السوداء، ومنع نزول المواطنين على الشواطئ المفتوحة في ظل عدم استقرار الأحوال البحرية، للحفاظ على المواطنين من الغرق، وذلك لحين استقرار البحر.