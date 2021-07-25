منع المصطافين من نزول 5 شواطىء مفتوحة بمرسى مطروح بسبب الأمواج

مُنع المصطافون من نزول مياه البحر المتوسط بـ5 شواطىء مفتوحة بمدينة مرسى مطروح، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج ووجود دوامات قد تسحب الرواد إلى الداخل، ما قد يؤدي إلى الغرق.

وشملت الشواطىء الخمسة كلًا من «عجيبة» و«الأبيض» و«أم الرخم»، و«غرب مدينة مرسى مطروح»، و«مينا حشيش» و«الرميلة»، و«شرق المدينة»، وذلك لحين استقرار أوضاع البحر غدًا الاثنين.

يأتي ذلك بعد غرق شاب من القاهرة في منطقة شاطىء «أبو لهو» غير الممهد، حيث لا يزال الغريق مفقودًا في مياه البحر بعد أن ابتلعهته، وجاري البحث عن جثمانه.

مجلس مدينة مرسى مطروح يحذر من نزول الشواطىء المفتوحة

وحذر رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مطروح، جميع رواد مطروح من النزول إلى جميع الشواطىء المفتوحة على البحر الكبير بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار البحر خلال الأسبوع الجاري وحتى الاثنين المقبل، حتى يهدأ البحر ويستقر أوضاعة، للسماح بالسباحة به والنزول مرة أخرى، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وعدم تعرض أحد للغرق.

تعرف على شواطىء مطروح المفتوحة والمغلقة

وتختلف الشواطىء المفتوحة عن المغلقة في مرسى مطروح، فالأولى مفتوحة على البحر الكبير وتتأثر بالرياح والأمواج والتغيرات المناخية، ومن ثم يكون روادها أكثر عرضه للغرق حال عدم استقرارها، ومن أمثلتها شواطىء «الأبيض» و«عجيبة» و«أم الرخم» وما غربها حتى مدينة سيدي براني، و«علم الروم» و«مينا حشيش»، و«الرميلة».

أما الشواطىء المغلقة فتحيط بها سلاسل صخرية من مختلف الاتجاهات، ما يجعلها هادئة مستقرة وأشبة بحمامات السباحة، ويُسمح بالنزول إليها خلال هذه الأيام، مثل شواطىء «كليوباترا»، و«البوسيت»، و«الليدو»، و«العوام»، و«مبارك» و«روميل»، و«الفيروز» و«النخيل»، و«باب البحر»، وهم من الشواطىء الآمنة المستقرة للراغبين في نزول البحر حتى الأطفال.