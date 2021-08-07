منتخب مصر لليد يحتل المركز الرابع بالأولمبياد بعد الخسارة من إسبانيا

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيرة المنتخب الإسباني في مباراة تحديد المركز الثالث، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020»، بنتيجة 33-31، لتضيع فرصة تحقيق برونزية تاريخية، بعدما تلقى هزيمة من منتخب إسبانيا وتفوق منتخب إسبانيا خلال مجريات الشوط الأول حيث أنهاه متقدما على منتخب مصر لكرة اليد، بفارق ثلاثة أهداف، حيث تفوق لاعبو الماتادور بنتيجة 19-16، وبدأت المباراة بتكافؤ كبير بين الفريقين، ونجح ساريمينتو ميليان بالتقدم بأول أهداف إسبانيا، ورد منتخب مصر لكرة اليد، عبر أحمد الأحمر، ثم عاد التقدم لإسبانيا، قبل أن يعادل محمد ممدوح هاشم النتيجة، وعاد اللاعب نفسه ليحرز ثالث الأهداف، ويتقدم المنتخب المصري لأول مرة 3-2.

وعزز أحمد الأحمر تقدم منتخب مصر، بتسجيل الهدف الرابع، مسجلا الهدف رقم 100 لقائد منتخب مصر في دورات الألعاب الأولمبية، وعاد منتخب إسبانيا، ونجح في إدراك التعادل، بأربعة أهداف لكل منهما، واستمرت المباراة سجالا حتى وصلت النتيجة إلى 12-12.

وشهدت أخر 8 دقائق، نجاح المنتخب الإسباني في التقدم بفارق هدفين لأول مرة، عبر أدريان فيجيراس، وأليكس جوميز، وتأزم موقف منتخب مصر في أخر 6 دقائق، حيث نال يحيى خالد إيقاف لمدة دقيقتين، وقبل أن يكتمل الفريق المصري، تعرض أحمد هشام «دودو» لإيقاف لمدة دقيقتين ليلعب المنتخب الوطني بأربعة لاعبين، ثم منعت العارضة حسن قداح من تقليص الفارق، قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، ونجح منتخب إسبانيا في استغلال الفرصة ورفع الفارق إلى 3 أهداف، حيث أصبحت النتيجة 17-14.

وتمكّن يحيى خالد من تقليص النتيجة بتسجيل الهدف الـ15، ولكن لم يهنأ المنتخب المصري بتقليص الفارق، حيث أحرز منتخب إسبانيا الهدف الـ 18 بهجمة سريعة مستغلا فراغ حراسة المرمى، وتعرض منتخب إسبانيا لإيقاف ميجيل سانشيز لمدة دقيقتين، واستغل المنتخب المصري، تفوقه العددي وسجل أحمد الأحمر هدفه السادس الشخصي، ورقم 16 لمنتخب مصر، ورد منتخب إسبانيا بالهدف الـ19، لينتهي الشوط بتقدم الإسبان.

انتفض منتخب مصر لكرة اليد في الشوط الثاني، بعدما تألق كريم هنداوي في حراسة المرمى، وحسن قداح، ونجح المنتخب الوطني في إدراك التعادل بنتيجة 21-21، في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

استمرت المباراة سجالا، وأعاد منتخب إسبانيا، تفوقه بفارق هدفين، في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الثاني، واستمر المنتخب المصري في مطاردته، وإدراك التعادل 23-23، واستمر التعادل بين الفريقين، حتى أخر 6 دقائق، حيث رجحت الخبرة اللاعبين الإسبان، برفع الفارق إلى هدفين، وحافظوا عليه حتى النهاية، وحسموا اللقاء بنتيجة 33-31.

وشهدت المباراة تألق حسن قداح اللاعب الصاعد، وكريم هنداوي الذي شارك في شوط المباراة الثاني، لكن خبرات الماتادور الإسباني حسمت الميدالية لهم بفارق هدفين فقط.