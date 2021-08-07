إخلاء عقار بباب الشعرية بسبب الخطورة الداهمة

أخلى حي باب الشعرية بمحافظة القاهرة عقارا قديما مكونا من طابقين كائن في 17 شارع العش متفرع من درب الشرفاء، صادر له قرار إزالة بسبب الخطورة الداهمة للعقار تمهيدا لتنفيذ الهدم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور مدير التنظيم ومقاول الإزلات ومالكي العقار، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وعدم الحاق الضرر بأي منهم.

ميل عمود إنارة

كما تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة بلاغا بشأن ميل عمود كهرباء بشارع الدويدار مع شارع الشيخ العنانيتم، وتوجه فريق من الحي للعنوان المذكور واتخاذ اللازم وإصلاح العمود تحت إشراف اللواء وليد عبدالحميد رئيس حي حدائق القبة.