محافظة القاهرة تحذر من وضع حواجز حديدية بالشوارع.. اعرف العقوبة

حذرت محافظة القاهرة المواطنين من وضع حواجز حديدية بالشوارع، مطالبة بإزالتها على الفور، مؤكدة التصدى للمخالفين، ومنع استغلال الشارع أو أمام المحلات، داعية المواطنين إلى سرعة التقدم بشكوى للحى أو المحافظة ضد أى شخص يقيم حاجز بالشارع ويعوق حركة المرور.

يأتى تحذير المحافظة، بعد تلقى عدة شكاوى من المواطنين بشأن تضررهم من وجود حواجز حديدية للسيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية، حيث يقوم بعض السكان بتحديد مكان خاص لسياراتهم بشكل مخالف للقانون، ما يؤدى إلى تعطل الشارع ومضايقة المارة.

عقوبة الحواجز الحديدية

وفيما يتعلق بعقوبة وضع الحواجز الحديدية بالشارع، أكد مصدر بمحافظة القاهرة أنه يتم تسيير حملات للتعامل مع تلك المخالفات وتحصيل 500 جنيه غرامة على الفور ضد المخالف بالإضافة إلى إزالة الحاجز وتحرير محضر إشغالات سواء كانت بالشوارع الرئيسية أو الجانبية، لافتا إلى استمرار شن الحملات لتحرير محاضر ضد واضعي الحواجز الحديدية فى الأرض أمام محلاتهم، وذلك منعا لإتلاف الأسفلت، وحفاظا على المال العام، وأن محضر اتلاف الأسفلت غرامته تصل إلى 200 جنيه لكل متر تم إتلافه من الرصيف، وتتخطى 1000 جنيه لإتلاف الأسفلت، بالإضافة إلى غرامة الإشغال المتكرر.

إزالة الإشغالات

إلى ذلك طالبت محافظة القاهرة رؤساء الأحياء، بضرورة التركيز على عدد من الملفات التى من أبرزها الحفاظ على أملاك الدولة وعدم السماح بأى تعديات ومنع أى مخالفات بناء جديدة وإزالة الإشغالات من الشوارع والمياديين، ومطالبة رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير فى مستوى النظافة يلمسه المواطن الذى يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة وأن تواجد رئيس الحى مكانه فى الشارع وليس بالمكاتب المغلقة، مع استمرار العمل بفتح باب تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة.

وأكدت المحافظة أن استمرار رؤساء الأحياء فى أماكنهم سيكون لمن يؤدى عمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل، مع استبعاد المقصرين.