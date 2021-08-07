عميد «علوم الإسكندرية» تكشف سبب تغير لون البحر للأخضر: هائمات نباتية 

التقطت عدسة «الوطن» صورًا تظهر تغير لون البحر المتوسط إلى اللون الأخضر بأحد شواطئ شرق الإسكندرية، وتحديداً في منطقة ميامي شرقاً، حيث ظهر اللون الأخضر في البحر واضحًا أثناء تواجد المصطافين والزائرين.

وأرجعت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم بالإسكندرية، تغير لون البحر إلى اللون الأخضر إلى زيادة الهائمات النباتية «phytoplankton»، والتي تزيد في درجات الحرارة العالية.

ونفت «إسماعيل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، ما تردد على مواقع «سويشال ميديا»، من أن هذا التغير بسبب المصطافين، أو زيادة المخلفات أو الملوثات، لافتة إلى أن البحر ليس بركة يتغير لونه بسبب هذه الممارسات.

وعلق رواد السويشال ميديا، أمس، على تغير لون البحر، حيث رجحوا أن السبب يعود إلى التزاحم اليومي ورحلات اليوم الواحد، إلا أن الحقيقة جاءت مغايرة وفقًا للمختصين في البيئة.

وقالت مي حمادة، ناشطة في مجال البيئة والحياة البحرية، إن تغير لون البحر يؤكد تلوث الهواء بعوادم السيارات.