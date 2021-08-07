قطارات طنطا.. مواعيد الوصول إلى الإسكندرية

مع ارتفاع درجة الحرارة يلجأ الآلاف المواطنين للتغلب على ذلك بالسفر إلى المحافظات الساحلية لقضاء إجازة صيفية، ومن تلك المحافظات الساحلية محافظة الإسكندرية والتي تشهد إقبالا كبيرا خلال هذه الأيام.

ويفضل بعض المسافرين استخدام قطارات هيئة سكك حديد مصر، في السفر ويقدم « الوطن» خدمة معرفة مواعيد القطارات المتجهة إلى الإسكندرية من مدينة طنطا.

قطارات طنطا الإسكندرية.. تعرف على المواعيد

- قطار رقم 584 ينطلق من طنطا الساعة 6:30 صباحًا، ويصل الإسكندرية 8:30 صباحًا.

- قطار رقم 903 ينطلق من طنطا الساعة 7:20 صباحًا، ويصل الإسكندرية 9:30 صباحًا.

- قطار رقم 901 ينطلق من طنطا الساعة 9:35 صباحًا، ويصل الإسكندرية 11:45 صباحًا.

- قطار رقم 590 ينطلق من طنطا الساعة 10:45 صباحًا، ويصل الإسكندرية 12:30 ظهرًا.

- قطار رقم 911 ينطلق من طنطا الساعة 11:20 ظهرًا، ويصل الإسكندرية 1:00 ظهرًا.

- قطار رقم 89 توربيني ينطلق من طنطا الساعة 12:20 ظهرًا، ويصل الإسكندرية 1:50 ظهرًا.

- قطار رقم 913 يتحرك من طنطا الساعة 1:40 ظهرًا، ويصل الإسكندرية 3:15 عصرًا.

- قطار رقم 915 يتجه من محطة سكك حديد طنطا الساعة 3:35 عصرًا، ويصل الإسكندرية 5:25 مساء.

- قطار رقم 923 يتحرك من محطة سكك حديد طنطا الساعة 5:20 مساءً متجها إلى محافظة الإسكندرية، ويصل 7:05 مساء.

- قطار رقم 925 يتحرك من محطة طنطا 6:30 مساء، ويصل الإسكندرية 8:30 مساء.

- قطار رقم 921 ينطلق من طنطا الساعة 7:05 مساء، ويصل إلى الإسكندرية 8:35 مساء.

- قطار رقم 931 يتحرك من طنطا الساعة 9:35 مساء، ويصل إلى الإسكندرية 11:25 مساء.

- قطار رقم 935 ينطلق من طنطا الساعة 11:40 مساء يصل إلى اسكندرية 1:10 صباحا