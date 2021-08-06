شواطئ الإسكندرية ترفع شعار «كامل العد»

رفعت شواطئ الإسكندرية، شعار «كامل العدد»، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، حيث اكتظت الشواطئ بالرواد ووصلت نسبة الإشغال في الشواطئ إلى 100%.

شواطئ الإسكندرية في «الويك إند»

مع دقات الساعة السابعة صباحاً، توافد المصطافون على شواطئ الإسكندرية، عبر رحلات اليوم الواحد، من أجل الاستجمام ونزول مياه البحر، والاستمتاع بالطقس ومياه البحر، خاصة مع عدم استقرار الطقس والانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

وتبلغ درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم الجمعة، 34 درجة مئوية، ولجأ المواطنون إلى الهرب من الحر للبحر بهدف الاستمتاع بالبحر، ووصلت نسب إشغال الشواطئ 100% بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100% يليه شاطئ «البوريفاج الشرقي» ثم شواطئ «بحري المميز وإيناس حقى ومحمود سعيد وجزيرة الدهب»، ثم شواطئ العجمى العامة.

فيما يستقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الحجز الإلكتروني يومياً، من أجل حجز الشواطئ قبل الذهاب إليها والتأكد من وجود أماكن قبل النزول.

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استمرار حملات التفتفيش علي جميع الشواطئ خاصة مع تواجد الرواد وزيادة نسب الإشغال من أجل منع الإكراميات أو المخالفات للشواطئ أو المستاجرين حيث استمرار حملة السياحة بأن الشواطئ للاستجمام وليست للاستغلال للقضاء على ظاهرة تحصيل مبالغ مالية أكثر.