من الأرصاد للمواطنين: لن تشعروا بتحسن الطقس رغم انخفاض درجة الحرارة غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة اليوم إلى 42 درجة مئوية للعظمى على القاهرة، وتتراوح درجات الحرارة على جنوب البلاد من 44 درجة مئوية وحتى 45 درجة مئوية للعظمى، وأن تتراوح درجات الحرارة في السواحل الشمالية ما بين 34 درجة و35 درجة مئوية.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه بداية من غد الأحد، سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وستسجل 39 درجة على القاهرة الكبرى، ثم تسجل 37 درجة بعد غد، الإثنين.

الرطوبة السبب

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، أنَّ النصف الثاني من الشهر الحالي، سيشهد انخفاضا على مستوى معدلات الحرارة، حيث تعود إلى المعدلات الطبيعية، لافتةً إلى أنَّ نسبة الرطوبة المرتفعة الإحساس بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأوضحت أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما تنخفض درجات الحرارة، مشددة على أنَّ ما أثير بشأن حول حلول فصل الشتاء في غير موعده هذا العام عار تمامًا من الصحة، حيث سيأتي في موعده الطبيعي بعد فصل الخريف الذي سيبدأ في 23 سبتمبر المقبل.

ولفتت إلى وجود توقعات بسقوط أمطار على جنوب البلاد، ومدن سلاسل جبال البحر الأحمر، اليوم، السبت وتستمر حتى غد الأحد، كما أن هناك فرص لسقوط الأمطار على محافظتي حلايب وشلاتين .