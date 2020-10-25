هاني شاكر عن خلافه مع إيمان البحر درويش ومصطفى كامل: الدنيا مش مستاهلة

روى المطرب هاني شاكر، مواقف حدثت له خلال بداية مشواره الفني، قائلا إن الكثير من الأشخاص قالوا له إنه سيغني أغنية واحدة فقط ثم يجلس في منزله، ولن يستكمل مشواره الفني وليس لديه طموح، "فيه ناس قالوا هاني صاحب الغنوة الواحدة ومش هيكمل في مسيرة فنية كبيرة، وبرد اعتبار الشاب هاني شاكر اللي خرج من بيئة متوسطة وملهاش في اللف والدوران والحمد لله مسيرته 50 سنة لحد النهارده".

وأضاف "شاكر" خلال حواره ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن وجوده في رئاسة نقابة الموسيقيين رسالة، لافتا إلى أن الجميع يعرف حجم الإنجازات التي قدمتها النقابة بمساعدة مجلس النقابة، وهناك العديد من الملفات حلت على أرض الواقع، "كل نجاح للأسف له أعداء، ومن ضمن السلبيات اللي أنا حاسسها في النقابة إني إديت فرصة لناس صغيريين يتكلموا عني وعن تاريخي".

وأشار إلى أنه ليس في خصام مع الفنان إيمان البحر درويش، "احنا مش متخاصمين ومشاكله مع النقابة من قبل ما آجي من 2013، وإيمان فنان جميل وأنا بحبه على المستوى الشخصي ومفيش بيني وبينه عداء، لكن باخد عليه أنه بيتكلم من الوقت للتاني ويقولك الفساد، طب لو عندك فساد اتفضل قدمه محدش هيرضى بأي فساد".

كما تحدث عن خلافه مع الفنان مصطفى كامل، قائلا: "أنا مسامح مصطفى لأنه أخ وعزيز عليا وفنان أولا واتعاملت معاه وغنيت أغاني كتير له، الدنيا مش مستاهلة زعل وخصام واتهامات، وأي كلام قاله عليا وعلى المجلس ربنا يسامحه".

وكان الفنان الكبير هاني شاكر انتهى من تصوير أغنيته الجديدة "معقول"، والتى من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد فترة من الغياب.

الأغنية الجديدة تم تصويرها مع المخرج معتز حسام وستدور فكرتها حول حبيب انفصل عن حبيبته لفترة ما ثم عاد لها مرة أخرى.

وأوضح "شاكر" أن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة قوية لجمهوره قبل مشاركته فى إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية.

وصف الفنان هاني شاكر، مشاركته فى برنامج ذا فويس سينيور، والتدريب في البرنامج بـ"الممتعة جداً والجديدة"، مضيفًا: "أتاحت لنا هذه التجربة فرصة اللقاء بنجوم ومواهب كبيرة في السن، لم تحظَ بشهرة تستحقها في الماضي ولطالما تمنّتها، بعضهم لم يسبق له وأن خاض غمار التحدي، والبعض الآخر أنهكه التحدي فقرّر اختصار الطريق والبقاء في البيت، إلى أن جاء هذا البرنامج اليوم ليعيد إحياء الحلم القديم".

وحول تعامله إلى جانب النجوم - المدرّبين مع المشتركين، يقول هاني شاكر: "نعطي المواهب الثقة بالنفس أولاً، والأمر المؤكد أن الموهبة الجميلة ستصل إلى الجمهور".

في السياق نفسه، أبدى هاني شاكر استغرابه مما وصفه بـ"عدم تمكن بعض المواهب الرائعة من الوصول في السابق لتعرض فنّها على أسماع الناس" ويضيف: "تلك المواهب لم تفقد صوتها وإمكانياتها الفنية حتى الآن، علماً أن بعضها سنة أكبر من المعتاد بالنسبة للمجال الغنائي، ما قد يجعلك تظن لوهلة أن بعض تلك المواهب قد فقدت رونق صوتها، لكنك تفاجئ بها على المسرح وبطاقاتها الإيجابية ومقدرتها الفنية الكبيرة."

ويختم هاني شاكر: أنا واثق من أن الجمهور سيتفاعل مع المشتركين بكل عاطفة ومحبة، ولا بد من توجيه الشكر لـ"MBC" على دعمها للمواهب بكل فئاتها ولا سيما المواهب الكبيرة المتقدمة في السن.