صحة النواب: دلال عبدالعزيز تحتاج 6 شهور للتعافي من متلازمة «بعد كورونا»

أرجع الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، سبب تأخر تعافي بعض الحالات من فيروس كورونا، كما يحدث مع الفنانة دلال عبد العزيز، إلى الإصابة بمتلازمة «ما بعد كورونا»، والمعروفة علميا بـ«post corona syndrom».

أعراض الإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا

وقال «الوحش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن متلازمة ما بعد كورونا تم اكتشافها بمتابعة حالة المرضى الذين أصيبوا بكورونا ولم يشفوا منها رغم سلبية المسحة والسبب يرجع فى ذلك إلى الإجهاد العنيف للجسم»، موضحا أن بعض الحالات ربما يحدث لديها مضاعفات تؤدي للإصابة بجلطات في أماكن متفرقة بالجسم.

مدة التعافي من متلازمة ما بعد كورونا

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن متلازمة ما بعد كورونا قد يستغرق الشفاء منها من 3 إلى 6 أشهر، بحسب مناعة جسم المريض وحالة الأجهاد التى تعرض لها بسبب الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: «إن هناك حالات أخرى تحتاج لمدة أطول كما الحال فى حالة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز».

وأشار إلى بعض الأعراض التي تصاحب المصابين بمتلازمة ما بعد كورونا، من بينها عدم الاتزان، وتكسير الجسم وعدم انتظام النوم، ومشكلات أخرى في الرئة والهضم.

أفضل علاج لمتلازمة ما بعد كورونا

وعن طريقة التعافي من متلازمة ما بعد كورونا، أوضح «الوحش» أنه من الضروري الاهتمام بالتغذية السليمة، والابتعاد عن الأكلات الدسمة وتناول الخضروات والفواكة والجلوس فى أماكن مفتوحة لاستنشاق الهواء النقي.

يشار إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز، لا تزال تخضع للعلاج في أحد المستشفيات الحكومية إثر إصابتها بفيروس كورونا في نهاية إبريل الماضي، إذ تعاني من تليف في الرئة وهو أحد المضاعفات الناتجة من «كوفيد 19»، وفقًا لما أكدته مصادر طبية مطلعة على حالتها الصحية.