محافظ الغربية يناقش مشروعات حياة كريمة مع وزير التنمية المحلية

ناقش اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة زفتي، حيث تم عرض نسب إنجاز المشروعات المنفذة بجانب عرض مقترحات لإدراج بعض المشروعات.

وأصدرت المحافظة بيانا صحفيا، اليوم، تضمن تأكيد وزير التنمية المحلية على تقديم الدعم الكامل للمحافظة وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون إنهاء المشاريع الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية في وقتها المحدد وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة نهو كافة الأعمال بقرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الاجتماع، عرض المحافظ الوضع الحالي لمشروعات «مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، الصحة، المجمعات الزراعية والبيطرية، الإسعاف والاتصالات»، وأشار إلي متابعته اليومية لمعدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية و حياة كريمة للمواطنين .

«شعراوي»: تنفيذ المشروعات لتغيير حياة المواطنين بالقرى المستهدفة

وشدد اللواء محمود شعراوي على الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية والمتابعة والزيارات اليومية لرئيس الوزراء للمحافظات المستهدفة فى هذا المشروع القومي، لسرعة الانتهاء منه فى التوقيتات المحددة للمساهمة فى تغيير حياة مواطني تلك القرى، وطالب الوزير بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.

كما ناقش الوزير بعض الموضوعات المتعلقة بمنظومة المخلفات بالمحافظة، وعلى راسها آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي، كما أوضح المحافظ حاجة المحافظة لتوفير مبلغ 45 مليون جنيه لصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطيه مدن وقرى المحافظة، إلى جانب الحاجة لزيادة عدد أسطول سيارات نقل المخلفات بمراكز «سمنود، زفتى، بسيون»، وشراء عربات مكابس 40 طن حتى يكون قادر على نقل كافة المتولد اليومي وعدم وجود أي تراكمات.

«رحمي»: متابعة يومية لمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الراهن لمصانع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى والمدفن الصحي بالسادات حيث أكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة رفع وإزالة التراكمات والانتهاء من رفع كفاءة الخطوط، ووضع برنامج زمني لإضافة خط كوري جديد بمصنع المحلة ، استكمال أعمال رفع الكفاءة ضمن البروتوكول المتفق عليه إلى جانب مراجعه الموقف الحالي للمدفن وإيجاد بديل جديد خلال السنتين القادمتين.

كما حرص اللواء محمود شعراوي علي متابعة جهود المحافظة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى إطار سعى الدولة لاستمرار السيطرة علي أعداد المصابين والحد من ارتفاعها والحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين، وعرض محافظ الغربية الجهود التى حققتها أجهزة المحافظة فى الحملات التي تقوم بها علي المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.

ووجه وزير التنمية المحلية بالإستمرار فى الحملات ومواجهة أى مخالفات للاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من انتشار المرض ، والتباعد الاجتماعى فى المواقع الخدمية .

و شدد الدكتور طارق رحمي على أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية ، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم .