9 قرارات لاجتماع مجلس البيطريين الطارئ بشأن أزمة هيئة سلامة الغذاء

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، متابعتها التصريحات الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي ولدت حالة من الاحتقان في الأوساط البيطرية، حيث أن استخدام غير المتخصصين في أعمال التفتيش والرقابة على الغداء ذو الأصل الحيواني يشكل خطرًا داهمًا على صحة الشعب المصري.

وتابعت النقابة العامة للأطباء البيطريين: «لإحساسنا بالمسؤولية واحتراماً لمهنتنا ودفاعنا الدائم عنها فقد انعقدت الجلسة الطارئة لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الخميس الماضي، وصدرت القرارات الآتية:

1- المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها.

2- الانضمام القانوني للدعوى القضائية المقامة من نقابة العلوم الصحية بشأن امتناع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتنفيذ المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة.

3- إقامة دعوى قضائية ضد الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ المادتين 2 و3 من القانون 1 لسنة 2017 السابق ذكره والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء.

تشكيل وفد من البيطريين لمقابلة رئيس الوزراء

4- تشكيل وفد لمقابلة دولة رئيس الوزراء لتوضيح العوار القانونى فى قرارات الهيئة، والتي تؤدي لتهميش المتخصصين في مجالات التفتيش والرقابة وإسناد الأمر لغير المتخصصين مما يشكل تهديدًا على الصحة العامة للمواطن .

5- التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتوضيح موقف ورؤية النقابة العامة في هذا الشأن.

6- التواصل مع الزملاء المتخصصين وأصحاب الخبرات فى مجال الرقابة الصحية على الغذاء ذو الأصل الحيواني في المؤسسات البيطرية المختلفة (جامعات ومعاهد بحثية وغيرها).

7- مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث آليات شغل الدرجات المالية الشاغرة بمديريات الطب البيطري لسد العجز الموجود بها فى أعداد الأطباء البيطريين.

8- عقد مؤتمر صحفي موسع يضم مختلف الفئات المهنية، وفي حضور مكثف من الإعلام خلال الأسبوع المقبل لعرض وتوضيح العوار القانوني والمخاطر الصحية التى تشكلها تصريحات وقرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جمعية عمومية طارئة

9- عقد جمعية عمومية طارئة في خلال 3 أسابيع لعرض الأمر على الأطباء البيطريين بشأن مستجدات ملف سلامة الغذاء مع اتخاذ الاجراءات القانونية والصحية الاحترازية والأمنية اللازمة.