عاجل.. انهيار ميرفت أمين بعد علمها بوفاة دلال عبدالعزيز

انهارت الفنانة ميرفت أمين من البكاء عقب علمها بنبأ وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، اليوم السبت، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا.

وقال مصدر مقرب من ميرفت أمين لـ«الوطن»، إن الأخيرة في طريقها حاليا للمستشفى التي شهدت وفاة دلال عبدالعزيز لإلقاء نظرة الوداع عليها.

وفاة دلال عبد العزيز

كان الفنان حسن الرداد، قد أعلن رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الفنان حسن الرداد، قائلًا: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض في الأخرة».

وتابع: «عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».