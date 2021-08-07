نبيل الحلفاوي وعمرو سعد ومحمد إمام ينعون دلال: مع السلامة يا طيبة

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفت بعد معاناة مع المرض، وفق ما صرح به الغعلامي رامي رضوان.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على «تويتر»: «الجميلة الطيبة المعطاءة لطف الله بها بعد طول معاناة، رحم الله العزيزة دلال عبد العزيز وأنزلها الجنة، وصادق الدعاء لأسرتها بالصبر والسكينة».

ونشر عمرو سعد، صورة تجمعه بالفنانة الراحلة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وكتب معلقًا عليها: «مع السلامة يا حبيبتي يا طيبة يا حنينة يا غالية، مافيش حاجة ممكن تستوعب حزني وإحساسي ولا تعوض فراقك غير أمل في اللقاء، طال الزمن أو قل بيعدي، نتقابل علي خير دلال عبد العزيز.. في ذمة الله».

أما الفنان محمد إمام، فكتب: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، البقاء لله دلال عبدالعزيز، اخواتي دنيا و إيمي قلبي معاكم و ربنا يصبركم».