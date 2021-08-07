رئيس التحرير

محمود مسلم

نبيل الحلفاوي وعمرو سعد ومحمد إمام ينعون دلال: مع السلامة يا طيبة

كتب:

شريف سليمان
01:05 م | السبت 07 أغسطس 2021
الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفت بعد معاناة مع المرض، وفق ما صرح به الغعلامي رامي رضوان. 

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على «تويتر»: «الجميلة الطيبة المعطاءة لطف الله بها بعد طول معاناة، رحم الله العزيزة دلال عبد العزيز وأنزلها الجنة، وصادق الدعاء لأسرتها بالصبر والسكينة». 

ونشر عمرو سعد، صورة تجمعه بالفنانة الراحلة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وكتب معلقًا عليها: «مع السلامة يا حبيبتي يا طيبة يا حنينة يا غالية، مافيش حاجة ممكن تستوعب حزني وإحساسي ولا تعوض فراقك غير أمل في اللقاء، طال الزمن أو قل بيعدي، نتقابل علي خير دلال عبد العزيز.. في ذمة الله».    

أما الفنان محمد إمام، فكتب: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، البقاء لله دلال عبدالعزيز، اخواتي دنيا و إيمي قلبي معاكم و ربنا يصبركم». 

اقرأ المزيد:

حسن الرداد ناعيا دلال عبدالعزيز: هتوحشينا قوى يا أمى

عاجل.. وفاة دلال عبدالعزيز بعد صراع مع المرض

لفتة جميلة من محبي دلال عبدالعزيز: «دلال وإيمي ودنيا على طيارة ورق»

عاجل.. تطور جديد في حالة دلال عبدالعزيز: تتحرك وتتكلم ببطء

في حب دلال عبدالعزيز.. شاب يصمم طائرة ورقية تحمل صورتها: ادعوا لها

صحة النواب: دلال عبدالعزيز تحتاج 6 شهور للتعافي من متلازمة «بعد كورونا»