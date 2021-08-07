رئيس مياه القناة: لدينا أسطول سيارات جاهز للتعامل مع أي أحداث طارئة

أكَّد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، توفُّر أسطول من سيارات الشركة، مجهزة للتعامل مع أي أحداث طارئة، وذلك بعد إجراء الصيانة اللازمة لهذه السيارات ورفع كفاءتها الفنية، بالتعاون والتنسيق بين جراج السيارات والورش الميكانيكية.

أسطول كبير

وقال عصمت في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الأسطول يتنوع بين سيارات الفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة ورفع كفاءة سيارات أخرى، جاهزة للتعامل مع أي أحداث طارئة على مدار لـ 24 ساعة، لافتًا إلى إجراء أعمال تسليك وتطهير الشنايش والبالوعات وشبكات وبيارات محطات الصرف الصحي.

تعامل سريع مع المواقف الطارئة

وأشاد بجهود جميع العاملين في جراج سيارات الشركة، والحملة الميكانيكية المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، في إقليم محافظات القناة، وذلك بعد أن تم تدريبهم للمرة الأولى على أعلى مستوى، على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة على مدار الساعة على أرض الواقع، لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

اهتمام كبير

وأضاف أنَّ قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.

استجابة سريعة للشكاوى

ولفت إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.