أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار عصام المنشاوي، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار، اليوم، وهذا نصه: