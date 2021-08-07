ماذا نشرت دار الإفتاء المصرية عقب وفاة «دلال عبدالعزيز»؟

نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» آية قرانية عقب وفاة للفنانة دلال عبد العزيز والتي توفيت عن عمر يناهز 61 عاما، حيث اعتبرها البعض نعيا للفنانة الراحلة.

ونشرت الدار علي « فسيبوك»:« كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ».

رامي راضوان يعلن وفاة دلال عبد العزيز

وكان قد أعلن الإعلامي رامى رضوان، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض عبر حسابه الشخصي علي « فسيبوك» قائلا:« أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

حسن الرداد: مش قادر أصدق

بينما نشر الفنان حسن رضوان، زوج إيمي سمير علي فيس بوك:« والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة».

وأضاف الرداد:« عايز أقولك أنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة».

وفاة دلال عبد العزيز

وكانت قد أصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، البالغة من العمر 61 عاما، بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي بفيروس كورونا، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.