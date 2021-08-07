«للمحرومين من التمويل العقاري».. مبادرة الـ8% البديل

انطلقت بشكل رسمى مبادرة التمويل العقارى التى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير سكن كريم لكل المواطنين، ولكن هناك بعض الفئات المحرومة من تلك المبادرة، حيث توضح الوطن فى هذا التقرير كيفية حصول المحرومين من المبادرة على تمويل فى مبادرات أخرى، من خلال مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل ما يتم خفضها إلي 8% متناقصة خلال الربع الثاني من 2020

من المحرومون من مبادرة التمويل العقارى؟

1- الحاصلون على دعم تمويلي في مبادرات سابقة للتمويل العقاري، أو ابني بيتك، أو مبادرات من وزارة الإسكان.

2- الأفراد الذين حصلوا على تمويلات مدعمة سابقة إلى منع مشاركة بعض الأسر الذي حصل فيهم أحد الزوجين على وحدة سكنية مدعمة.

3- للعملاء المتعثرين المسجلين في أى سكور كعميل متعثرباعتباره عميل غير منتظم، ولم تسقط عنه المديونية، أو يتم تسويتها.

4- أقساط قروض العميل لا تتجاوز 50% من إجمالي دخله الشهري، ولا يحق له الحصول على قرض بأقساط فوق ذلك الحد لمنع زيادة التعثر.

5- الاشخاص من هم اقل من سن 21 عاما أو تجاوزا الـ75 عام.

6- من تتجاوز دخولهم الشهرية الحد الاقصى للمبادرة، حيث حددت المبادرة شريحة محدودي الدخل من لا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 4 آلاف جنيه وللأسرة 6 آلاف جنيه «شاملة الزوج والزوجة» أما شريحة متوسطي الدخل لا يزيد الدخل الشهري للأعزب عن 10 آلاف جنيه أما المتزوج عن 14 ألف جنيه.

كيف يستفيد المحرومون من المبادرة؟

أعلن البنك المركزي فى عام 2019 عن طرح مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل ما يتم خفضها إلي 8% متناقصة خلال الربع الثاني من 2020، وتتيح البنوك أمام بعض العملاء من شريحة متوسطي الدخل غير قادرين على الاستفادة من مبادرة 3% بسبب تجاوز حد الدخل الشهري، أو قيمة الوحدة السكنية عن المنصوص عليها في المبادرة الجديدة الحصول على قرض لوحدة سكنية مدعمة الفائدة في مبادرة 8% متناقصة.