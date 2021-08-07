عاجل.. مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

لقي، منذ قليل، مسجل خطر سرقات واتجار في الأسلحة والمخدرات مصرعه، في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بنقادة، جنوب قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا بلاغًا، بمصرع أحمد حسان، مسجل خطر سرقات، واتجار في الأسلحة النارية والمخدرات، ومقيم بقرية أسمنت بمركز نقادة.

وتبين أنه أثناء قيام قوة من الأمن العام والأمن المركزي، بقيادة العقيد ياسر القطان، رئيس فرع البحث الجنائي بقوص، بمداهمة وكر أحمد حسان، 31 سنة، مسجل خطر سرقات، ومقيم في منطقة أسمنت، لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، قام المتهم بالمبادرة بإطلاق النار على القوات، وحدث تبادل إطلاق النار حتى لقي المتهم مصرعه.

ويعد القتيل من أخطر العناصر الإجرامية بمركز نقادة، وسبق اتهامه في 15 قضية، وصادر ضده أحكام في 4 قضايا سرقة بالإكراه وقطع طريق واتجار في الأسلحة والمخدرات، وإصابة طفل عمره 7 سنوات بطلق ناري فى الكتف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.