ضبط 14 «مسجل خطر» بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية

شنت مديرية امن القليوبية حملة أمنية على قرى مركز شرطة طوخ، اسفرت عن ضبط 14 مسجل شقي خطر، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من ضباط مكتب المخدرات، بقيام حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية، أسفرت عن ضبط 9 قضايا مخدرات والتحفظ على كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 10 متهمين.

وضبطت الحملة 4 قطع أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة كما تم ضبط 2 قطعة سلاح أبيض وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وضبط 1 مراقب هارب.

كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 7165 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

في وقت سابق أسفرت حملة امنية شنتها مديرية أمن القليوبية على قرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ عن ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة قبل ترويجها، فيما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الحملات على قرية مشتهر لمكافحة الجريمة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من الاحكام، وجرى ضبط 3 قضايا مخدرات والتحظ على كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، كما تم ضبط قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 2386 حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.