جنازة دلال عبدالعزيز غدا من مسجد المشير بعد صلاة الظهر
كتب:
مريم الخطرى
01:38 م | السبت 07 أغسطس 2021
الراحلة دلال عبدالعزيز
أعلن الإعلامى رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ستقام غداً الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير، قائلا: «لا أراكم الله مكروه في عزيزصلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامسوالعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصرنسألكم الفاتحة والدعا».
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