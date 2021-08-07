عمرو دياب ينعى دلال عبدالعزيز: رحمها الله وألهم العائلة الصبر والسلوان

نعى الفنان عمرو دياب، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي توفيت بعد معاناة مع المرض.

وكتب «الهضبة«، عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»: «خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، رحمها الله وألهم العائلة الصبر والسلوان».

وتوفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».