«حراك 25 جويليه» يطالب بحل البرلمان التونسى نهائيا

لا تزال بعض القوى السياسية التونسية تتمسك بضرورة حل مجلس نواب الشعب وليس مجرد قرار بتجميده وفقا للقرار الصادر عن الرئيس قيس سعيد، وهو المجلس الذي عملت حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الدولي على الهيمنة عليه، حيث دعت القيادية بالمجلس الأعلى لحراك «25 جويلية»، نصاف المامي، خلال مؤتمر صحفي اليوم نقلته إذاعة موزاييك التونسية، إلى حل البرلمان نهائيا والدعوة إلى استفتاء وانتخابات مبكرة.

كما دعت «المامي» إلى رفض الحوار الذي دعت له حركة النهضة والعودة إلى المنظومة القديمة، والدعوة إلى محاسبة كل الأطراف التي أجرمت في حق الوطن، على حد قولها.

ودعت السياسية التونسية إلى استحداث نظام سياسي وانتخابي جديد، وتحقيق المطالب والشعارات التي رفعها الشباب في حراك 25 جويلية.

وقبل أسبوعين قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه لمدة 30 يوما وذلك عقب احتجاجات شعبية خرجت ضد حركة النهضة وطالبت بحل البرلمان، وذلك في ضوء الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يتيح للرئيس اتخاذ تلك الإجراءات في الحالات الاستثنائية التي تمثل خطرا على أمن واستقلال البلاد.

وكانت حركة النهضة دعت في بيان رسمي إلى الحوار، مؤكدة أنها تقوم بعملية نقد ذاتي، لكن الدعوة اعتبرت لدى بعض القوى التفاف على مطالاب المحتجين.

واتخذ الرئيس قيس سعيد مجموعة من القرارات في إطار تسيير شؤون الدولة وكان آخرها بالأمس تكليف لإدارة وزارة الصحة.