متحدث «حركة الشعب»: قرارات قيس سعيد أنقذت تونس من مشهد عبثي صنعه الإخوان

«حركة الشعب» طالبت الرئيس بتفعيل الدستور لدحرهم

قال أسامة عويدات، المتحدث باسم حركة الشعب فى تونس، إن القرارات التى اتخذها الرئيس التونسى، قيس سعيد، أعادت الثورة لمسارها الصحيح الذى انحرفت عنه بسبب حركة النهضة الإخوانية، التى حولت السلطة إلى خدمة لصالح الإخوان فى تونس، مشيراً إلى أن الشعب التونسى كان ينتظر مثل هذه القرارات منذ مدة طويلة، وفى أكثر من مناسبة طالبت حركة الشعب بتفعيل المادة 80 من الدستور، بسبب ما وصلت له البلاد من مشهد عبثى آلت إليه الأمور فى البلاد.

أسامة عويدات: «النهضة» حولت السلطة في تونس لخدمة مصالح الجماعة

وأضاف: «حركة النهضة تركت الشعب التونسى دون أى خدمات والشباب أصبح عاطلاً عن العمل، وقيادات الحزب متورطون فى قضايا فساد عديدة، الشعب التونسى عاش أكثر من 10 سنوات من الدمار فى وجود حركة النهضة وأعوان جماعة الإخوان». وإلى نص الحوار:

كيف استقبلتم فى «حركة الشعب» قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد التى اتخذها يوم 25 يوليو الماضى؟

- استبشرنا خيراً وتنفسنا الصعداء فى «حركة الشعب»، حيث إننا كنا ننتظر مثل هذه القرارات منذ فترة طويلة، وفى أكثر من مناسبة طالبنا بتفعيل المادة 80 من الدستور، بسبب ما وصلنا له من مشهد عبثى آلت إليه الأمور فى تونس، وقد قمنا بإعلان دعمنا لقرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية فى منعرج جديد للانتقال السياسى فى البلاد، كما أن القرارات المعلنة تعد طريقاً لتصحيح مسار الثورة التونسية الذى انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية والمنظومة الحاكمة برمتها، لأننا رأينا أنها أتت لتصحيح مسار الثورة المغدورة من حركة النهضة، التى كانت تضرب كل أهداف الثورة التى كان من المفترض أن تحمى الشعب التونسى وضربت بها عرض الحائط لمصلحة مجموعة احترفت الفساد المالى والسياسى والمجتمعى.

كيف انفردت حركة النهضة الإخوانية بالبرلمان التونسى عقب الانتخابات؟

- كانت تدير البرلمان لصالح جماعة الإخوان، وما يحدث فى تونس هو حراك للمياه الراكدة ضد جماعة الإخوان، حيث إن القوانين التى سعت «النهضة» لإصدارها كان الهدف منها خدمة الإخوان فى تونس، وتقسيم المناصب بينهم من أجل السيطرة على مفاصل الدولة التونسية، كما أن الرئيس التونسى قيس سعيد يجسّد صوت الشعب، ونحن نقف معه ضد الجماعة الإرهابية التى نهبت الشعب التونسى لصالح عناصرها ومؤيديها، فحركة النهضة تركت الشعب التونسى دون أى خدمات والشباب أصبح عاطلاً عن العمل، وقيادات الحزب متورطون فى قضايا فساد عديدة، الشعب التونسى عاش أكثر من 10 سنوات من الدمار فى وجود حركة النهضة وأعوان جماعة الإخوان.

جاهزون لكافة السيناريوهات.. ونريد لتونس أن تنتصر بعيداً عن منطق التمكن والتمكين والفساد والإفساد والمغالبة واختطاف الوطن

هل أنتم جاهزون للسيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟

- بالطبع نحن جاهزون لكافة السيناريوهات، لأننا نريد أن ننتصر لتونس الجديدة بعيداً عن منطق التمكن والتمكين، منطق الفساد والإفساد، منطق المغالبة، منطق اختطاف تونس، وكلها أدوات كانت تتبعها حركة النهضة الإخوانية، ونحن فى حركة الشعب ندعو كافة الأحزاب والنخب السياسية والمواطنين للالتفاف حول مسار التصحيح وحمايته حتى لا يتم التلاعب به أو الالتفاف عليه من قبل جماعة الإخوان، كما أننا سنظل داعمين لكافة قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، حتى نتصدى لأى تهديدات مستقبلية، وتعود تونس للشعب بعد أن اختطفها الإخوان لأكثر من 10 أعوام أعقبت الثورة، ولا بد من محاسبة راشد الغنوشى وشركاه لتآمرهم على الدولة التونسية.

محاربة الفساد

عملنا دوماً فى حركة الشعب على محاربة هذا النوع من فساد حركة النهضة، عن طريق الطعن فى مدى دستورية القوانين التى كان يفصلها الأعضاء الإخوان برئاسة راشد الغنوشى، لكن عقلية المغالبة الإخوانية طغت حتى وصلنا لمشاهد العنف المؤسفة داخل مجلس نواب الشعب التونسى، نتيجة لأنهم لا يبحثون عن شركاء فى البلاد، بل يهمهم فقط أن يتغوّلوا ويفرضوا هيمنتهم بالقوة ولو كان على حساب الشعب التونسى وأحلامه وأمانيه وأهدافه، لخدمة من يخدمونهم من جماعات المصالح ومن يمولونهم.