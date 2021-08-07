«كأنه كره الدور».. لماذا رفضت دلال عبدالعزيز «ليالي الحلمية 3»؟

دراما مصرية، قدّمت سرّدا فنيا لفترة مهمة من تاريخ مصر، بدأت بفترة الملك فاروق، حتى تسعينيات القرن الماضي، حيث لقيت «ليالي الحلمية» نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، الذي كان يجلس أمام الشاشات بشغف طوال 5 أجزاء، ينتظر رؤية «سليم البدري» و«العمدة سليمان غانم» و«نازك هانم»، إلى جانب نجوم المسلسل الذين بلغ عددهم نحو 300 فنان وفنانة بأجزائه الـ5، قبل إنتاج جزء سادس منه عام 2016.

الجزء الأول من «ليالي الحلمية»

عُرض الجزء الأول من «ليالي الحلمية» عام 1987، بطولة عدد كبير من الفنانين، وحقق المسلسل الذي ألّف أجزاءه الـ5 الأولى أسامة أنور عكاشة، وأخرجه إسماعيل عبدالحافظ نجاحا كبيرا، وكانت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز واحدة من نجوم الجزأين الأول والثاني.

انسحاب دلال عبدالعزيز من «ليالي الحلمية 3»

رغم اقتناعها بقصة المسلسل وولعها به، لكنها قررت بعد انتهائها من قراءة سيناريو الجزء الأول، الاعتذار عن المشاركة في المسلسل، وكان دورها «ضيفة شرف»، حيث كشفت في حوار قديم لجريدة الجمهورية، عام 1990، أنّها قبلت دور «نجاة سلطان» زوجة «طه السماحي»، بعد وعد من أسرة المسلسل بأنّ «ضيفة الشرف» ستصبح واحدة من بطلات الجزأين الثاني والثالث.

كأن المؤلف كره الدور

«صدقت أسرة المسلسل في الجزء الثاني، وكنت واحدة من بطلاته الأساسيات، لكن حين قرأت أول 10 حلقات من الجزء الثالث لم أجد أي بطولة، عدت للمؤلف فطلب مني عدم الاستعجال والانتظار حتى قراءة باقي الحلقات».. قالت دلال، لكنها بعد انتهاء قراءة الحلقات المتبقية من الجزء الثالث، وجدت الأمور تسير في دورها من سيئ إلى أسوأ: «كأن أسامة كره الشخصية أو تناساها أو قل نسييها».

انسحاب «حزين»

قررت دلال الانسحاب من المسلسل بمنتهى الحزن والأسف كما قالت، فالمسلسل «عملها جو حلو»: «كان أول مسلسل تلفزيوني كبير أشارك فيه، وزعلت جدا».

وفاة دلال عبدالعزيز

وغيّب الموت الفنانة دلال عبدالعزيز (1960 – 2021) اليوم، بعد أزمة صحية بدأت قبل نحو 3 أشهر، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ورغم سلبية مسحتها منذ فترة، لكن أعراض ما بعد كورونا استوحشت معها، وتسببت في تليف كامل برئتيها.

وكان زوجها الفنان سمير غانم، رحل في 20 مايو المنصرم، داخل أحد مستشفيات القاهرة، متأثرا بأعراض ما بعد كورونا، وحتى وفاة دلال عبدالعزيز، لم تكن تعلم أنّ زوجها رحل منذ أكثر من شهرين.