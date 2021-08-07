عمرو سعد ناعيًا دلال عبدالعزيز: الأم الحنونة ارجعي لربك راضية مرضية

نعى الفنان عمرو سعد، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، من خلال نشر صورة مرسومة تجمعهما «بشكل حزين»، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وكتب الفنان عمرو سعد، ناعيًا وفاة دلال عبدالعزيز عبر حسابه بـ«انستجرام»: «أشكو بثي وحزني إلى الله، لا توجد كلمات تحتوي إحساسي بالحزن والصدمة، أشهد الله أنك كنتِ القلب الطيب والنفس الجميلة والأم الحنونة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية ولنا الله والصبر، دلال عبدالعزيز في ذمة الله».

أخر ظهور على شاشة التليفزيون للفنانة دلال عبدالعزيز مع عمرو سعد في «ملوك الجدعنة»

وكان الفنان عمرو سعد، كشف يوم الخميس الماضي عن اتصال هاتفي أجراه لصديقه الفنان حسن الرداد للاطمئنان على صحة الفنان دلال عبدالعزيز خلال تواجدها بالمستشفى قائلا: «حسن فتح سماعة التليفون وهى شالت ماسك الأكسجين وكانت بتنهج وبتتكلم بصعوبة ومتأثرة جدًا».

وكان أخر عمل درامي للفنانة دلال عبدالعزيز عرض في شهر رمضان الماضي مع عمرو سعد ومصطفى شعبان وهو مسلسل «ملوك الجدعنة» والذي شهد ايضًا أخر ظهور للفنان يوسف شعبان الذي توفى متأثرًا بكورونا ولم يستكمل مشاهده.