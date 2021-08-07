رانيا فريد شوقي تصل إلى مستشفى زايد لوداع دلال عبد العزيز

وصلت، منذ قليل، الفنانة رانيا فريد شوقي إلى مستشفى زايد التخصصي، لوداع الفنانة دلال عبد العزيز، ومؤازرة ابنتيها دنيا وإيمي بعد وفاة والدتهما، التي رحلت اليوم عن عمر ناهز 61 عاماً.

وتتواجد عناصر الشرطة بشكل كثيف داخل وأمام المستشفى.

حسن الرداد يرافق دلال عبد العزيز ورامي يُنهي إجراءات الدفن

حالة من الحزن الشديد تسيطر على أفراد عائلة الفنانة دلال عبد العزيز، داخل مستشفي زايد التخصصي، التي التقطت بها أنفسها الأخيرة، منذ قليل بسبب تداعيات فيروس كورونا .

ويتواجد الفنان حسن الرداد أمام باب المشرحة، حيث تجري حالياً عملية الغسل للفنانة الراحلة، بينما ينهي رامي رضوان حالياً تصاريح الدفن .

وتقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، غدا، وفقا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على أن يقام العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ومن المقرر أن تواري الفنانة الراحلة الثرى بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة.

وفاة دلال عبد العزيز

حالة من الحزن الشديد تسيطر على عائلة الفنانة دلال عبد العزيز، داخل مستشفى زايد التخصصي، الذي التقطت به أنفسها الأخيرة، بعد صراع مع تداعيات ومضاعفات فيروس كورونا.

ويتواجد الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم أمام باب ثلاجة الموتى، حيث تجرى حالياً عملية الغُسل للفنانة الراحلة، بينما ينهي الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم تصاريح الدفن.

وتقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، غدا، وفقا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على أن يقام العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.