«ربنا بيحبني عشان اتجوزتها».. عندما تحدث سمير غانم عن دلال عبدالعزيز

توفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، عن عمر ناهز الـ61 عاما، بعد صراع مع تداعيات مرحلة التعافي من فيروس كورونا المستجد، لتلحق بزوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي بنفس السبب.

العلاقة بين النجمين الراحلين كانت مميزة للغاية، فقد بدأت بالصداقة، لكن دلال عبدالعزيز حاربت لتحويل مسارها إلى زواج، وبالفعل نجحت في ذلك، وأنجبت منه الفنانتين دنيا وإيمي.

وفي حوار تلفزيوني، نهاية العام الماضي، تحدث الفنان سمير غانم عن زيجاته الثلاثة، التي كان آخرها دلال عبدالعزيز، حيث وصفها بأنها أسطورة، معترفًا بأنها كانت السبب في نجاح حياته الزوجية بعد فشله في زيجتيه السابقتين.

وأشار غانم، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج السيرة، الذي يعرض عبر شاشة dmc، إلى أنه لم يكن يرغب في الزواج: «دلال نجحت الزواج، ست مش سهلة وبتعرف تخطط، وكانت بتحبني بس كنا أصحاب مش متجوزين».

وأكد، أنه حذر دلال من الزواج منه، لأنه كان يكبرها بنحو 20 عاما، لكنها رفضت وأصرت على الزواج منه، بسبب حبها الشدي له: «قالت لي ميهمكش، وكلامها طلع مظبوط، اكتشفت إن ربنا كان بيحبني لما اتجوزت دلال، لأن شخصيتها كانت قوية وبسلمها كل المشاكل».

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، السبت، أعلن الفنان رامي رضوان وفاة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكانت مصادر طبية على دراية بحالتها الصحية قد أكدت لـ«الوطن»، أن حالتها كانت مستمرة في التراجع بسبب تأثر رئتيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.