حظك اليوم برج الحمل الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

الحماس الشديد وقوة الشخصية أبرز ما يميز مواليد برج الحمل عن غيرهم، كما يتصف بإخلاصه الشديد للأصدقاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي يدعمك وتنجح في أن تكون مثالا يُحتذى به وتبدو مبادرا.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر الجديد في منزل الحب يعدك اليوم باستقرار عاطفي وتشعر بسعادة لبلوغ أهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.