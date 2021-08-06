حظك اليوم برج الحمل الجمعة 6-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتسم بالطموح والإبداع وأبرز عيوبه الغضب وحب الامتلاك، ويغار على حبيبته، ولديه ثقة كبيرة في نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسؤوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك تميل لاسترجاع ذكريات حزينة، حاول أن تستمتع بالحاضر وكن لبقا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.