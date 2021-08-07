حظك اليوم برج الحمل السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل طيب القلب، وهادئ يبتسم بكل مودة وحبّ، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم والفلك يعدك بفرص ذهبية عليك أن تلتقطها.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر بمنزل الحب يعدك بالسعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل النجمة العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28