ليلى علوى ناعيةً «دلال عبدالعزيز»: صحيت علي خضة وحزن

نعت الفنانه ليلي علوى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حيث كتبت عبر صفحتها على «انستجرام»: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. انا النهارده صاحيه على خضه وحزن كبير اوي، وفاة صديقتي وحبيبتي وحبيبة الكل الفنانة دلال عبدالعزيز».

وأضافت "علوي" : «امبارح كنا في سيرتها كتير ودعينالها.. حقيقي جدعه جدا مع كل زملائها وليها مواقف كتير معايا وقفت فيها جمبي، وقت وفاة والدتي ونجاح ابني ودعواتها الصادقه في مكالماتها».

واختتمت: «ربنا يعين دنيا وإيمي ويقويهم ويصبرهم، اختبار صعب، قلبي معاهم.ربنا يخفف عنهم ويرحمها ويسكنها فسيح جناتهالبقاء لله».