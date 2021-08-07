ليلى علوى ناعيةً «دلال عبدالعزيز»: صحيت علي خضة وحزن
كتب:
ياسمين محمود
03:58 م | السبت 07 أغسطس 2021
ليلي علوي
نعت الفنانه ليلي علوى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حيث كتبت عبر صفحتها على «انستجرام»: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. انا النهارده صاحيه على خضه وحزن كبير اوي، وفاة صديقتي وحبيبتي وحبيبة الكل الفنانة دلال عبدالعزيز».
وأضافت "علوي" : «امبارح كنا في سيرتها كتير ودعينالها.. حقيقي جدعه جدا مع كل زملائها وليها مواقف كتير معايا وقفت فيها جمبي، وقت وفاة والدتي ونجاح ابني ودعواتها الصادقه في مكالماتها».
واختتمت: «ربنا يعين دنيا وإيمي ويقويهم ويصبرهم، اختبار صعب، قلبي معاهم.ربنا يخفف عنهم ويرحمها ويسكنها فسيح جناتهالبقاء لله».