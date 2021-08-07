دينا تنعى دلال عبدالعزيز: «كانت صاحبة واجب وتحب الخير للناس»

«كانت أما لنا جميعًا رغم صغر عمرها» هكذا نعت الفنانة دينا الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدةً أنها كانت ترجو أن تتجاوزهذه الأزمة الصحية بسلام، ولكن إرادة الله كانت نافذة.

دينا واصفةً الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز: الابتسامة لم تفارق وجهها

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ »الوطن» إن الابتسامة لم تكن تفارق وجه دلال عبدالعزيز، مضيفة: عمرها ما سابت حد في عزاء، كانت صاحبة واجب دايماً، وسباقة في أعمال الخير دون إبلاغ أحد.

وأوضحت دينا أنها كانت تتابع تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز دوماً من أصدقائها المقربين نظراً لأن الزيارة كانت ممنوعة عنها، لافتة إلي أنها ستحرص علي حضور جنازتها، ظهر غد، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان «الفنان حسن الرداد» قد أعلن رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز والدة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الفنان حسن الرداد، قائلًا: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي و أمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الأخرة.

وتابع «الرداد» عبر صفحته على "فيس بوك" :عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه ،هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الأخرة.