نبيلة عبيد تنهار باكية بعد وفاة دلال عبدالعزيز: «كانت حنينة أوي»

انهارت الفنانة نبيلة عبيد، عقب علمها بنبأ وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت نبيلة لـ«الوطن» باكية: «أنا في حالة صدمة شديدة، طبعا متغلاش على اللي خلقها، لكن دلال كانت حنينة أوي وطيبة جدا كانت صديقتي وجارتي فقدت أعز ما ليا، سمير ودلال في فترة قصيرة جدا».

وتابعت: «دلال ماتت ومتعرفش أن سمير شريك عمرها سبقها، أنا اللي الآن غير مستوعبة ربنا يصبرني ويصبر حبايبها».

وأضافت: «قلبي وجعني على إيمي ودنيا، ربنا يصبرهم حبايبي فقدان الأب والأم في أيام قليلة، ربنا يصبر قلوبهم والرجاء من الجميع الدعاء لهم بالصبر».

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ستقام غداً الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير، قائلا: «لا أراكم الله مكروه في عزيزصلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامسوالعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر نسألكم الفاتحة والدعاء».