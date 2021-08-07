منها «الشقيانة والمتسلطة والحنون».. وجوه دلال عبدالعزيز فى عالم الفن

من أكثر النجمات اللاتي نجحن في تقديم مختلف الأدوار والتى منها الأم الحنون، والمرأة المتسلطة المتمردة التي تسعى للثراء فقط، وهى أيضًا «الست الشقيانة»، والرومانسية الحالمة، وغيرها من اللشخصيات التي جسدتها بـ«حرفية» شديدة، هى الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفيت اليوم بعد صراع طويل مع المعرض بسبب إصابتها فيروس كورونا منذ ما يقرب من 3 شهور.

وفاة دلال عبدالعزيز بعد صراع مع كورونا

وترصد «الوطن» في سطور أبرز الوجوه التي لعبتها الفنانة دلال عبدالعزيز خلال مسيرتها الفنية والتى ارتبط الجمهور بها:

«عطيات» في مسلسل «ملوك الجدعنة»

عام 2021 شاركت الفنانة دلال عبدالعزيز في أخر أعمالها مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض في رمضان الماضي وجسدت شخصية «عطيات» المرأة المكافحة التى تساعد أبناءها في المصاريف من خلال «عربية الكبدة»، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف عبير سليمان، بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

«نعمة» في مسلسل «حديث الصباح والمساء»

عام 2001 قدمت دلال عبدالعزيز شخصية «نعمة» المرأة الجميلة والأم الحنون والست الطيبة التي تشبه الكثير من الأمهات المصريات، وذلك خلال أحداث مسلسل «حديث الصباح والمساء» للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محسن زايد، بطولة عبلة كامل، ليلى علوي، خالد النبوي.

«رباب» في مسلسل «للعدالة وجوه كثيرة»

عام 2001 قدمت دلال عبدالعزيز شخصية «رباب» المرأة المتسلطة التي لاتساند زوجها وتقف ضده وبخاصة بعد معرفتها بأنه طفل غير شرعي وتربى في أحد الملاجئ، وذلك في مسلسل «للعدالة وجوه كثيرة» أمام يحيى الفخراني والذى شهد الظهور الأول لابنتها دنيا سمير غانم، من إخراج محمد فاضل، وتأليف مجدي صابر.

«فطوم» في مسلسل «الناس في كفر عسكر»

عام 2003 نجحت الفنانة دلال عبدالعزيز في تقديم شخصية مختلفة من خلال مسلسل «الناس في كفر عسكر» أمام صلاح السعدني، ومن إخراج نادر جلال، للمؤلف أحمد الشيخ، سيناريو وحوار بشير الديك، حيث لعبت دور «فطوم» المرأة الجميلة المتجبرة والتى لا تمانع من إيذاء كل من حولها.

«مديحة» في فيلم «يارب ولد»

عام 1984 لعبت دلال عبدالعزيز شخصية مديحة بنت محمد الأسيوطي الطيبة العاشقة للشاب عيسوي الرسام، بطولة فريد شوقي، كريمة مختار، إسعاد يونس، سمير غانم، أحمد راتب، تأليف فيصل ندا، إخراج محمد عبدالعزيز.

«ميار» في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»

عام 2010 قدمت دلال عبدالعزيز شخصية «ميار» والدة «حزلئوم» التي تبيع كل ما تملكه لمساعدة نجلها فى السفر للخارج، ومن أشهر إفيهاتها بالفيلم «ياميلة بختك ياميار»، بطولة أحمد مكي، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، سيناريو وحوار شريف نجيب، إخراج أحمد الجندي.