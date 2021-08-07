حسن الرداد يتوجه إلى المقابر لمتابعة إجراءات دفن دلال عبدالعزيز

غادر الفنان حسن الرداد، مستشفى زايد التخصصي، التى لفظت فيها الفنانة دلال عبد العزيز أنفاسها الأخيرا، متجها إلى مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، لإتمام الإجراءات المطلوبة للدفن، بينما يتواجد الإعلامي رامي رضوان في المستشفي برفقة دنيا وإيمي سمير غانم.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، غدًا الأحد، وفقًا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ومن المقرر أن توارى الفنانة الراحلة الثرى بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة.

وتوفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».