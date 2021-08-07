منى الشاذلي ناعية دلال عبد العزيز: الزعل عليكي كبير يا ست الستات

نعت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة دلال عبدالعزيز التي توفيت ظهر اليوم السبت، بعدما عانت لعدة أشهر من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

حزن ووجع وألم على ست الستات

وقالت منى في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خبر حزين وموجع ومؤلم، الزعل عليكي كبيييير يا ست الستات، يا أم البنات، يا بنت الأصول».

دعوات بالرحمة

وأضافت: «ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويصبر الأحباب دنيا وإيمي ورامي وحسن، أحبابك كتير كللهم بيدعولك من قلبهم، يا رب يا أرحم الراحمين تغمدها برحمتك وألهم أسرتها الصبر والسكينة».

وفاة دلال عبد العزيز

والفنانة دلال عبد العزيز التي توفيت عن عمر ناهز 61 عامًا، كانت قد أصيبت بفيروس كورونا أواخر شهر أبريل الماضي، ونُقلت لمستشفى في التجمع الخامس، كما أصيب زوجها الفنان الراحل سمير غانم بكورونا لكنه نُقل لمستشفى في المهندسين، قبل أن يرحل في 20 مايو الماضي.

تغريدة رامي

وبعد رحلة شاقة مع المرض استمرت عدة أشهر من جرّاء المعاناة من مضاعفات الإصابة بكورونا، توفيت دلال، اليوم السبت، حسبما أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، الذي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».