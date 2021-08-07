«التعليم» تحذر من نسخ مزورة لـ«العلوم» و«الرياضيات الجديدة»

حذرت وزارة التربية والتعليم من وجود نسخ متداولة مزورة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابع الابتدائي، مشيرة إلى أنها نسخ مسربة (قبل التعديلات) وليست نهائية، أما الكتب النهائية فهي لم تعتمد بعد ولا زالت في مرحلة المراجعة والتعديل.

وأضافت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن «الصور المتداولة فهي من كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية من أجل الحصول على أموال أولياء الأمور ولم ترخص من الوزارة وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل إعدادها المختلفة وليس هذا هو كتاب الوزارة القادم والذي تم إدخال تعديلات كبيرة عليه وما يزال في مرحلة المراجعة».

وتابعت الوزارة بأنها «تفخر بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى وخصوصا الصف الرابع الابتدائي، وسوف تعلن الوزارة عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي عند اكتمالها، وستحقق في هذا التسريب وسيتم التعامل بالقانون مع تلك الشركات التي قامت بالتزوير».