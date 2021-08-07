يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021، والذي يمكن الدخول عليه من خلال هذا الرابط، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لأولياء الأمور الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال من خلال كتابة الرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات بطريقة واضحة وصحيحة.

تعرف على موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021

وأضافت أن موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021 يمكن من خلاله الحصول على النتيجة إلكترونيا، مؤكدة أنه تم غلق باب التنسيق وتم إعلان النتيجة، وكذلك نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي، لافتة إلى أنه تم التأكيد على مديريات التربية والتعليم بضرورة متابعة تقديم الطلاب للمدارس.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021 يتم الحصول عليها من خلال بوابة مركز المعلومات بالرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور ثم الضغط على زر «تسجيل الدخول»، مشيرة إلى أن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة والجيزة أغلقت باب التسجيل لتنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية.

وفي سياق منفصل، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن الكثير من المنصات التعليمية المهمة للطلاب وأولياء الأمور لمتابعتها في فترة الإجازة والتعرف على كيفية فهم مخرجات التعلم، موضحاً أن أبرز هذه المنصات بنك المعرفة المصر ونجوى ليمتد ومنصة البحث المباشر.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة حريصة على تطوير جميع المقررات الدراسية، مؤكداً أن مناهج الصف الرابع الابتدائي ستكون مناهج متميزة وهي حالياً في مرحلة الإعداد والمراجعة، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات إلى الكتب الخارجية التي يتم نشرها من قبل أصحاب السناتر الخاصة.