تعرف على تفاصيل اختبار قدرات كلية فنون جميلة 2021 والأوراق المطلوبة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة 2021 والأوراق المطلوبة، موضحة أن يجب على راغبي الالتحاق بالكلية، من طلاب الثانوية العامة، النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون فكريًا، ومهاريًا، كما تسعى إلى قياس قدرة الطالب على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشري، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال، مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة 2021

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة 2021، تتمثل في جزأين رئيسين، الأول: هو اختبار الرسم ويتكون من 60 درجة في موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع، وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور، وهو مهم جدًا في إظهار الشكل، والاختبار الثاني هو اختبار التصميم الابتكاري، ويتكون من 40 درجة في موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الاثنين معًا.

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء أداء اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة 2021

- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

- ألوان خشبية.

- أقلام الفلوماستر.

- أدوات هندسية ومسطرة ومثلث وبرجل.

- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون.

- ممحاة رصاص.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة 2021

- أصل رقم لكل طالب أو صورة منه

- إيصال سداد رسوم اختبارات القدرات

- صورة بطاقة الرقم القومي

- عدد 6 صور شخصية

- 450 جنيها رسوم التسجيل.

التسجيل في اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التسجيل في اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة 2021، يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على ضرورة كتابة البيانات صحيحة.

أماكن اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة 2021

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة 2021، في جامعات المنيا وحلوان والمنصورة والإسكندرية.