تواصل الجامعات الحكومية غدا الأحد، إجراء اختبارات القدرات 2021 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عددا من اختبارات القبول، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تبدأ كليات قطاع الفنون إجراء اختبارات القدرات، وفي هذا السياق توضح «الوطن» كل ما تريد معرفته عن اختبار قدرات كلية التربية الفنية 2021، والأوراق المطلوبة التي يجب أن يقدمها طلاب الثانوية العامة 2021 للتسجيل في اختبارات القدرات.

كل ما تريد معرفته عن اختبار قدرات كلية التربية الفنية 2021 والأوراق المطلوبة

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة تجاه كلية التربية الفنية تحت عنوان "كل ما تريد معرفته عن اختبار قدرات كلية التربية الفنية 2021 والأوراق المطلوبة"، وذلك في ضوء الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة للتيسير على الطلاب للتقديم في الكلية.

في النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن اختبار قدرات كلية التربية الفنية 2021 والأوراق المطلوبة

** اختبارات قدرات كليات التربية الفنية 2021 بسيطة وتعمل على قياس استعدادات الطالب لقياس دراسة الفنون المختلفة بكليات التربية الفنية بالجامعات المصرية والتربية النوعية والتربية.

** تهدف الاختبارات إلى التعرف على إمكانيات الطالب لتعلم الفن والرسم و التصميم الابتكاري.

** اختبارات القدرات جزئين رئيسيين:

- التعبير الفني: (60 درجة) وهو اختبار يهدف للتعرف على مهارات الطالب وقدرته الفنية في التعبير عن المشروعات القومية الهامة على سبيل المثال، وكذلك الأحداث الجارية العالمية و المحلية.

كل ما تريد معرفته عن اختبار قدرات كلية التربية الفنية 2021 والأوراق المطلوبة: 450 رسوم التسجيل

** اختبار التصميم الزخرفي: 40 درجة

- يهدف لقياس قدرة الطالب كي يستطيع تنظيم العناصر والأفكار الفنية في المساحة المحددة.

** اختبار التصميم الابتكاري:

- هو وضع فكرة بسيطة تستخدم الرسوم المعبرة، وكذلك اختيار العناصر الملائمة للتصميم.

** الأدوات المطلوب من الطالب خلال الامتحان:

- أقلام الفلوماستر.

- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

- ألوان خشبية.

-ممحاة رصاص (أستيكة).

- أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث، برجل).

** شروط النجاح حصول الطالب على نسبة 60% في جميع الاختبارات

• الأوراق المطلوبة:

- إيصال سداد رسوم اختبارات القدرات

- عدد 6 صور شخصية

- أصل رقم لكل طالب أو صورة منه

- صورة بطاقة الرقم القومي

- 450 جنيها رسوم التسجيل لاختبارات القدرات 2021.