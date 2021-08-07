تعرَّف على تنسيق الجامعات الأهلية ٢٠٢١.. يحسمه المجموع الاعتباري للطالب

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد القبول بتنسيق الجامعات الأهلية ٢٠٢١، موضحة أن تقديم الطلاب لمختلف المراحل سيتم من خلال الموقع الإلكتروني الذي أتاحته الوزارة، على أن تعقد اختباراتها الإلكترونية للطلاب وفقًا للجدول الزمني الموضوع من قبَل الوزارة، والذي تم خلال يومي 2 و3 أغسطس الجاري لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية، الذين رغبوا في الالتحاق بإحدى كليات الجامعات الأهلية الأربع "الجلالة والملك سلمان والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة"، موضحة أنها تمت في 5 مراكز معتمدة بالجامعات، على أن تظهر نتائجها يوم 9 أغسطس الجاري، ويتم إرسال قوائم الطلاب المقبولين لمكتب التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق القبول بالجامعات الأهلية 2021 يبدأ باختبارات القبول

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بالنسبة لتنسيق الجامعات الأهلية 2021، سيتم عقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية على 3 مراحل مختلفة خلال شهر أغسطس الجاري، وفقًا لأولوية انتهاء جميع الطلاب من التسجيل لرغباتهم عبر الموقع، على أن يتم عقد اختبارات القبول الخاصة بهم يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، لجميع الطلاب الذين قاموا بالتسجيل حتى الخميس الماضي الموافق 5 أغسطس الجاري، على أن يكون يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أغسطس، لجميع الطلاب الذين أنهوا تسجيل الرغبات حتى الخميس 12 أغسطس، وأن يكون الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري للطلاب الذين أنهوا تسجيل رغباتهم حتى 19 أغسطس الجاري.

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق الجامعات الأهلية 2021، بجامعات الجلالة والعلمين الدولية والملك سلمان الدولية، والمنصورة الجديدة، سيعتمد على المجموع الاعتباري لكل طالب، على أن يتم حساب المجموع الاعتباري لكل طالب من خلال مجموعه في الثانوية العامة 2021 أو الشهادة المعادلة 2021، مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني، وهو عبارة عن 70%، من مجموع الثانوية العامة 2021 أو ما يعادلها من شهادات، بالإضافة إلى 25% لامتحان المعلومات القطاعية و5% لاختبار التفكير النقدي.