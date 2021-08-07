«التعليم» تحدد موعد اختبارات الالتحاق بمدرسة «الضبعة» النووية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا يومي الأحد والإثنين 8 و9 أغسطس 2021، بمراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الطلاب الناجحين في الاختبار الإلكتروني، سيجري ترتيبهم تنازليًا لإجراء الكشف الطبي والنفسي، والاختبارات البدنية والرياضية، وسيجري اختيار 60 طالبًا، للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2021/2022.

وأشار إلى أنه سيجري استضافة الطلاب خلال فترة الكشف الطبي، بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة، ونقلهم ذهابًا وإيابًا إلى مقر الكشف، تحت إشراف قطاع التعليم الفني، ليتم بعدها إعلان النتيجة النهائية بأسماء الطلاب المقبولين واعتمادها لاستكمال إجراءات القيد بالمدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب، للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022، من جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2021، وتقدم عدد 4143 طالب.