بدء تلقي طلبات التحويل بجامعة جنوب الوادي.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن بدء تلقي طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها للعام الجامعي 2021/ 2022 اعتباراً من اليوم السبت 7 أغسطس، حتى يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل.

شروط النقل والتحويل بين كليات جامعة جنوب الوادي

وأكد رئيس الجامعة أنه بالنسبة للتحويل بين الكليات المتناظرة، للفرق الأعلى من الإعدادية أو الاولى) يشترط أن يكون الطالب ناجحاً ومنقولاً، ويكون التحويل مركزياً على مستوى كل جامعة والاولوية وفقاً للتقدير الحاصل عليه الطالب، ولا تزيد نسبة المحولين على 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها.

وأضاف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نقل القيد من وإلى الكليات غير المتناظرة، يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها في سنة حصوله على الثانوية العامة، وأن يكون نقل القيد بكلية ليس لها نظير في محافظته، وموافقة مجلسي الكليتين على نقل القيد.

الأوراق المطلوبة للتحويل في كليات جامعة جنوب الوادي

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الأوراق المطلوبة للتحويل تتضمن صورة من شهادة الثانوية العامة، وأصل بيان الحالة من الكلية أو المعهد المحول منه، وصورة من شهادة الميلاد، وخطاب من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة، موجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.