رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الخارجية السعودي يرحب بتعيين المبعوث الأممي لليمن

كتب:

الوطن
05:40 م | السبت 07 أغسطس 2021
سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية

سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية

رحب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بتعيين هانس غروندبرغ، مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وقال الوزير السعودي، في تغريدة على «تويتر»: «المملكة سوف تستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة».

اقرأ المزيد:

الخارجية السعودية تدين الهجوم الإرهابي في بغداد

رابط وشروط تقديم وظائف وزارة الخارجية السعودية

أهم الأحداث الخارجية: السعودية تصوت على إلغاء إغلاق المحال وقت الصلاة

الخارجية تتابع شكاوى المُغتربين في السعودية من تأخر إصدار جوازات السفر

«من عمان».. وزير الخارجية السعودي يؤكد: وقوف السعودية إلى جانب الأردن

الخارجية السعودية تعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج

وزير الخارجية يبحث مع رئيس «شورى اليمن» مستجدات الأزمة اليمنية

الخارجية الروسية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية