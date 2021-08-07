وزير الخارجية السعودي يرحب بتعيين المبعوث الأممي لليمن

رحب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بتعيين هانس غروندبرغ، مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وقال الوزير السعودي، في تغريدة على «تويتر»: «المملكة سوف تستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة».