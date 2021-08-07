«كلمتين 3».. برنامج ساخر جديد للصحفي طارق عباس على «يوتيوب»

أطلق الكاتب الصحفي طارق عباس، أولى حلقات برنامجه الساخر الجديد (كلمتين ٣)، والذي يكتبه ويقدمه مخاطبا فئات الشباب المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأذاع «عباس»، الحلقة الأولى لبرنامجه على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان (عزيزي الرجل.. خلي بالك من نفسك!!).. وتناول فيها ظاهرة جرائم الزوجات تجاه أزواجهن، ولكن بشكل كوميدي وساخر، عن طريق توجيه بعض النصائح الأزواج للإفلات من مصير الضحايا السابقين.

برنامج كلمتين ٣، برنامج ترفيهي أسبوعي يتناول القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام بشكل ساخر من خلال مواقف كوميدية ومحتوى يوجهه مقدم البرنامج للجمهور بشكل مباشر.

لمشاهدة البرنامج: https://youtu.be/ZG4PMkYGYcs